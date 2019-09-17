NBA外籍5力》盧比歐「金」喜 太陽重建見曙光

盧比歐（左）。（資料照，歐新社）

前言：2019年世界盃男籃賽落幕，最終由西班牙獲得隊史第2冠。美國隊派出全NBA夢幻隊出征，卻連霸失利，還寫下隊史最差第7名的成績，顯示國際籃球實力已逐漸追上美國。本屆總計有54名NBA球員，代表17國參與世界盃，美媒也評選出本屆5大最具影響力的NBA球星，並看好新球季能大放異彩。

〔記者廖聿偉／專題報導〕2019年世界盃最大贏家莫過於西班牙後衛盧比歐，率領球隊8戰全勝，場均16.4分、6籃板，都高居全隊之冠，累積130次助攻，也成為世界盃史上助攻王，並囊括最有價值球員、金牌戰MVP和最佳五人三項大獎，再度擦亮「籃球金童」招牌。

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28歲的盧比歐，17歲時就入選成人國家隊，21歲加入NBA，經歷8個球季的磨練，今夏以3年5100萬美元（約15.9億台幣）合約轉戰太陽，將在鳳凰城延續籃球生涯。

盧比歐拿下世界盃冠軍後，下一步將追逐生涯首枚NBA冠軍戒指；但無論以前待過的灰狼、爵士，和現在效力的太陽都非頂尖強隊。美媒認為，太陽高薪網羅盧比歐，代表已將他視為重建的重要拼圖，現階段最重要的課題，就是提升外線命中率。盧比歐生涯三分球命中率32.2%，對後衛而言並不及格。

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