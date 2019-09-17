您有新訊息！ 揭密NBA球員群組

NBA球員在場邊低頭滑手機，也成為工作的一部份。（資料照，美聯社）

前言：隨著科技日新月異，不少公司透過手機社群軟體建立群組聯絡工作事項，NBA的生態也是如此，《HoopsHype》調查顯示，約自2014年起，各隊興起創立群組的風氣，讓球員能隨時隨地接收教練的指令。

排訓練、聊戰略 群組解決

〔記者吳孟儒／綜合報導〕在比賽揭開序幕前，不時看到球員在場邊當低頭族滑手機，事實上，這是做為職業選手工作的一部份，完成教練安排的訓練計畫、討論策略及賽後檢討，球員之間也會在群組內閒聊，增進彼此感情。

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球員科技力 也有世代差異

今夏從勇士轉戰湖人的控衛庫克透露，現在社群群組已蔚為風潮，他在換隊後馬上收到邀請，此舉能幫助球員「破冰」認識新隊友，盡快融入球隊。此外，教練會開始找尋合適軟體，起初是用WhatsApp發布消息，現在會選擇GroupMe或Teamworks，進化到能在群組設定行事曆，替每個球員安排計畫。

不過，並不是每位球員都能順應時代的潮流，曾3獲年度最佳第六人的39歲老將克勞佛因使用黑莓機，無法安裝軟體，教練得另外傳簡訊通知。

想找人抱團 先拉對話私聊

除了例行公事，球員會在群組聊場外生活，諸如賽後行程、能否幫忙買東西等話題。據悉，快艇球員貝佛利和L.威廉斯發聲頻率很高，籃網中鋒D.喬丹和魔術長人伍切維奇愛傳千奇百怪的資訊，逗樂隊友。但進入季後賽便會上緊發條，多是賽後意見交流、如何奪勝的策略討論，不太有與比賽無關的訊息。

不同隊的選手也會開群組私下商談「組隊計畫」，教練也會創立屬於他們的對話框，分享觀察球員的評價。

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