亞洲桌球錦標賽》陳思羽決勝點發威 台灣女團暌違19年重返4強

陳思羽昨幫助台灣隊以3：2力退上屆銅牌香港隊，再度重返4強。（取自陳思羽臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕決勝第五點交給心臟最大顆的「鋼鐵羽」陳思羽就對了！

世界排名23的陳思羽，昨在2019年亞洲桌球錦標賽女子團體8強戰獨拿兩點，包括關鍵第五點，幫助台灣隊以3：2力退上屆銅牌香港隊，繼2000年奪銀後，再度重返4強。

打頭陣的陳思羽一開賽就給對手一記下馬威，以直落三擊潰世界排名11的香港一姊杜凱琹；接手的鄭怡靜也以3：1解決世界排名37的李皓晴。

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從2013年起，已連續3屆闖進4強的香港，隨後展開反撲，蘇慧音以3：2險勝鄭先知，杜凱琹也找回手感，3：0擊退鄭怡靜，扳平戰局。

危急時刻，陳思羽再度挺身而出，靠著鋼鐵般的嚴密防守，讓李皓晴打到懷疑人生，輕鬆以3：0獲勝，帶領台灣女將在暌違19年之後，再度晉級4強。以陳靜、徐競、童飛鳴等「海外兵團」為主體的台灣隊，在2000年亞錦賽和世錦賽都摘下銀牌。

近幾年台灣女隊在國際賽不斷寫下純本土球員最佳戰績，陳思羽在決勝點的超強演出扮演重要角色，2016年世界團體錦標賽16強戰對烏克蘭、8強出戰香港，都由陳思羽扛第五點，她也都頂住壓力，助台灣隊摘下銅牌。

2017年台北世大運，台灣隊在女團8強戰和「神秘軍團」北韓激戰至第五點，也是靠陳思羽3：2逆轉車孝芯，勇闖四強。

男子團體方面，連續4屆獲得銅牌的台灣隊，在兩大主力莊智淵、林昀儒先後退賽下，由廖振珽、洪子翔遞補，搭配原本的陳建安、彭王維和王泰崴。

男團4強戰 明台韓交鋒

台灣隊8強戰遭遇伊朗，第一點彭王維雖出師不利，但世界排名51的陳建安扛起第一單打重任，貢獻兩勝，第三點廖振珽也奏捷，最後以3：1後來居上，明天四強戰將對上南韓。

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