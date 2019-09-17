台北青少年桌球賽 日神童將再臨

12歲日本神童松島輝空（左）最具話題性。（資料照）

〔記者許明禮／台北報導〕2019年台北青少年桌球公開賽9月25日至29日將在台北體育館登場，台灣隊去年囊括18歲及15歲組男、女子團體冠軍，繼2015年之後，第二度締造團體賽「金滿貫」紀錄，今年依舊精銳盡出，全力捍衛主場。

小將馮翊新仍是今年奪冠熱門。（資料照）

剛奪下亞青賽15歲組男團銀牌的高承睿、張佑安、莊家權及18歲組男團銅牌的馮翊新、戴茗葦、黃毓仁、黎昕祐都將上場。

馮翊新奪冠熱門

去年奪下18歲組男團、男雙冠軍的16歲小將馮翊新，今年找來西班牙名將何志文指導後，世界排名已竄升至201，再創生涯最佳，也是今年奪冠熱門。

去年獲得18歲組男單銅牌的黃毓仁，日前在亞青賽對日本之戰演出一記精彩絕倫的背後擊球，最近已擺脫肩傷困擾的他，也希望這次台北公開賽能再創佳績。

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去年和簡彤娟聯手摘下18歲組女雙金牌的淡江高中女將于修婷，也渴望用金牌為生涯最後一次台北青少年公開賽畫下完美句點。

外將部份，以12歲日本神童松島輝空和11歲的張本美和最具話題性，高居15歲以下世界排名第二的松島，去年台北公開賽摘下15歲組男單亞軍，也是台灣隊最不想碰到的人。

張本智和的妹妹張本美和，去年越級挑戰18歲組就殺進女單8強，今年也頗有爭冠實力。

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