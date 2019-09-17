常州燃戰火 戴資穎、周天成備戰

戴資穎（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕超級1000系列中國羽球公開賽今在常州點燃戰火，世界排名第4的戴資穎闖進8強就有積分進帳，也有機會超越奧原希望、陳雨菲，重返世界前3。

周天成（資料照）

世界球后山口茜、奧原希望去年都打進4強，而陳雨菲則拿下亞軍，因此目前世界排名前3名都有保分壓力，戴資穎若闖進4強，可望超越陳雨菲和奧原希望。小戴想重返球后寶座，則得晉級冠軍戰，且山口茜提前在決賽前出局才有機會。

小戴若進8強 有機會重返世界前3

戴資穎過去在中國賽最佳成績為4強，去年則在首輪不敵地主小將高昉潔，今年首輪將面對馬來西亞好手謝抒芽，小戴擁有5戰全勝的對戰優勢。

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世界排名第2的周天成男單首輪將遇上世界排名31的泰國佩爾帕達布，過去4度碰頭，小天取得3勝1負優勢。

王子維首輪將遭遇世界排名27的維廷胡斯，兩人過去6度交手，王子維2勝4負略居下風，盼能中止對戰2連敗。

其他台將方面，「麟洋配」王齊麟／李洋將迎戰俄羅斯的伊萬諾夫／索松諾夫，另一場盧敬堯／楊博涵將和廖敏竣／蘇敬恒上演台灣內戰。上週在越南公開賽闖進4強的李哲輝／楊博軒則對上第8種子丹麥拉斯姆森／阿斯特普。女雙許雅晴／胡綾芳將對決南韓組合張藝娜／金慧麟。

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