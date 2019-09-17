6傑爭「轟王」季末壓軸戲

中職全壘打排行榜

〔記者林宥辰、黃照敦／台北報導〕中職例行賽尾聲，暗潮洶湧的全壘打王之爭將掀最高潮，目前已經有6人突破去年全壘打王（22轟）的成績，形成爭奪亂集團。上半季打破半季全壘打紀錄的猿隊朱育賢，目前以破個人單季紀錄的28轟領先，但後有多名追兵來勢洶洶，其中獅隊蘇智傑，中信兄弟林智勝、詹子賢後勁十足，對年度「轟王」虎視眈眈。

中信兄弟詹子賢目前全壘打榜排第4。（資料照）

桃猿朱育賢目前以28轟暫居全壘打王，不過後有追兵，獅隊蘇智傑僅落後2轟。（資料照）

朱育賢28轟 暫居首位

朱育賢上半季一度暫居打擊4冠王，不過下半季火力稍歇，更是直到第13場才開轟，至今打47場才追加6轟，近9場32打數0轟。面對眾砲手節節逼近，已經沒有「安全距離」，蘇智傑更只落後朱育賢2轟，隨時有機會超車。37歲的林智勝25轟，若逆勢奪魁，將是繼2012年後再次奪獎。

今年「20轟」俱樂部已達8人，桃猿、兄弟各3人，另加蘇智傑和悍將林益全，去年兄弟張志豪以22轟就拿下全壘打王，今年朱育賢打上半季就達標，推估今年至少8人會超過22轟，更有多人會締個人新猷，火力四射。

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恰恰新莊告別戰 就在明天

兄弟和悍將今起2連戰除了首位之爭外，雙方大砲手對轟的全壘打王追逐戰也是焦點。此外，場內雖煙硝味十足，但兄弟「恰恰」彭政閔也將向生涯擁有滿滿回憶的新莊球場告別，悍將來者是客，預備送給彭政閔的引退禮格外受矚目，明天恰恰新莊最終戰賣座有機會破萬。

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