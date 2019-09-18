球星會客室》野獸還在飛 林志傑不練不自在

37歲林志傑還能繼續在場上馳騁，高度自律是關鍵。（記者陳志曲攝）

林志傑是國家隊的圖騰，是黃金世代的標誌人物，在萬眾崇拜的目光下，沒有辜負那一對對信仰的雙眼，打出一場又一場的精彩戰役，即便邁入生涯暮年，仍讓無數球迷在觀賽時為之動容。《自由體育》專訪林志傑，瞭解他是如何在時間的洪流逆勢而上。

記者吳孟儒／專訪

在高強度的中國CBA奮戰10年，林志傑自己也沒想過，如今已37歲的他仍是籃壇無堅不摧的「野獸」，延續在場上的故事，靠的是高度自律，讓努力變成習慣，他說：「我就是不想讓別人看到我在場上拖來拖去，要對進場的球迷負責！」

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高度自律 努力變習慣

當青春歲月不再，林志傑成為不折不扣的老將，堅持達到每天為自己設定的訓練目標，是他依舊能飛天遁地的一大關鍵，特別是休季期間，自主性的重量、心肺訓練，搭配球場基本動作練習，從不馬虎，「聽起來很簡單，但當你很投入其中其實相當累。」傑哥坦言有時訓練會有「變態」的心理，沒達到一定的量甚至會感到不自在。

休季期間 訓練不馬虎

並非從未動過偷懶念頭，只是到了一定年紀，休息過久反而會讓身體更不想動、思想更放鬆，林志傑表示，現在表現已不比巔峰，但不能堅持下去就乾脆退役，既然選擇繼續打球，就得對自己負起責任。

重身體保養 補充鈣質

事實上，林志傑在5年前因膝蓋受傷動刀，但他並沒有因傷病侵襲感到灰心喪志，反倒更注重身體保養，傑哥透露在訓練時正常吃，休季會特別克制美食誘惑控制體重，也會搭配保健食品，注重鈣質的補充。

林志傑的高度自我管理，浙江廣廈隊體能教練韓超都看在眼裡，他接受中媒訪問曾表示，林志傑的努力程度超越他人，是其他球員的標竿，充分認知自身狀態，才能有效拉長職業生涯。

如今，林志傑重返台灣籃壇，富邦勇士教練許晉哲也相信他的態度和自律能夠做為年輕球員的榜樣，訓練有素、保養有方的傑哥，對自己的身體狀態也相當有信心，期待新球季在場上大展身手，打出最好表現。

林志傑充滿霸氣的灌籃是一大經典。（資料照，記者王藝菘攝）

林志傑的態度和自律是年輕球員的榜樣。（記者陳志曲攝）

林志傑（右）的訓練從不馬虎，有時沒達到一定的量還會感到不自在。（記者陳志曲攝）

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