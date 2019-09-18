林志傑專訪》職籃聲聲慢 可拿出職業態度

林志傑相隔10年返台，仍不見台灣職籃成立。（記者陳志曲攝）

未能成立台灣職籃，林志傑認為球員現階段該做的是表現出最好一面，球迷自然會進場。（記者陳志曲攝）

記者吳孟儒／專訪

離開台灣前就期盼能有職業聯賽，林志傑相隔10載踏上熟悉的土地，卻依舊不見內心的夢想種子萌芽，反而陷入混亂低迷的浪濤中，他認為這是給所有人的警惕，能否振興惡劣環境，仍需大家齊心努力。

林志傑在台啤效力6季，加冕諸多榮耀在身，堪稱台灣籃壇標誌性人物，當初勇闖CBA就是希望挑戰職業舞台，也帶起一波球員西進潮；豈料SBL自此停滯不前，陷入一灘死水，如今更從7隊縮減至5隊。

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盼做出貢獻 期待光榮時刻

林志傑認為，現在中生代跟新生代球員競爭力夠，比賽精采度十足，沒能成立職籃確實可惜，但不代表沒機會，球員現階段該做的就是扮演好份內角色，將自己當成職業選手，呈現最好的一面，自然會有更多球迷進場。

今年才在SBL奪得隊史首冠的富邦勇士，選擇突破現狀加入ABL東南亞職業聯賽，盼實踐主客場的經營理念，提供球迷更好的觀賽體驗，進一步成為國內聯賽的借鏡方向。林志傑也認同其理念，盼能做為領頭羊，「雖然我未來或許無法以球員之姿站上台灣職業聯賽，但我希望能提供一點貢獻，去努力爭取，到了那個階段，我也會覺得很光榮。」

林志傑希望為台灣職籃的發展貢獻心力。（記者陳志曲攝）

林志傑（右）認為提昇台灣籃球環境，需要大家齊心努力。（記者陳志曲攝）

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