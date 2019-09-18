林志傑專訪》回家擁抱親情 家人是最大依靠

林志傑（左一）返台打球，老婆和小孩都很開心。（資料照，記者叢昌瑾攝）

記者吳孟儒／專訪

林志傑離鄉背井到中國挑戰更高的舞台，與家人聚少離多，犧牲陪伴小孩成長的時間，在在顯現運動員背後的無奈，如今選擇回家打球，親情正是關鍵因素之一，他說：「老婆跟小孩知道我要回來都很開心！」

事實上，林志傑與熱愛的籃球為伍後，與家人的相處時間並不多，從大學時期到效力SBL台啤隊，轉戰中國更是少得可憐，有時休賽季回台也隨即投入國家隊，備戰國際賽。

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林志傑在2015年4月喜獲龍鳳胎，隔年4月再獲一位女娃，如今是一家五口的幸福家庭，但在3個小孩面前有時猶如最熟悉的陌生人，傑哥在訴說時的口吻多少透露些許無奈，「他們會叫我，但對我還是有點怕怕的，任何事都要找媽媽，這肯定會感到失落，畢竟我是個很注重親情的人，家人對我是最大依靠，也是我最信任的人。」

為了感謝老婆，林志傑到了浙江廣廈隊一度改穿27號象徵「愛妻」，如今穿回熟悉的12號球衣，他說：「其實原本就有考慮若續留CBA就會換號碼，但因為當地政策，現在回來剛好是一個轉捩點。」雖不是重回台啤，但林志傑表示，12號對他和球迷都有其意義，也是想向偶像鄭志龍致敬，激勵自己提升。

林志傑在中國CBA廣廈時期換穿象徵「愛妻」的27號球衣。（資料照，記者廖聿偉攝）

12號是球迷對林志傑最熟悉的背號。（記者陳志曲攝）

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