亞洲大學足球賽 今起府城熱戰

「2019亞洲大學足球錦標賽」將於9月18日至26日在台南開踢。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕亞洲大學足球錦標賽今年首度移師台灣舉辦，包括台灣、日本、韓國、阿曼、馬來西亞、菲律賓、香港、澳門、越南、印尼等10國、11支隊伍，將從今日起至26日，在台南市立田徑場、台南市立足球場熱血開踢，台灣今年有5名參加世界盃資格賽的選手加入，有機會搶進前4，希望寫下歷年來最佳的成績。

亞洲大學足球錦標賽舉辦第5年，過去都在韓國舉行，今年由亞洲大學足球聯盟及台南市政府主辦，台南市體育總會承辦，原訂有12支國際球隊參加，但因阿聯酋、科威特臨時通知無法來台出賽，主辦的台灣派出Ａ、Ｂ兩隊迎戰，Ａ隊由連續7屆於全國大專運動會封王的台北市立大學代表隊組成，Ｂ隊為國立台灣體育運動大學足球隊組成。

賽事秘書長蕭永福表示，日本代表隊去年拿下冠軍，今年則由世界大學運動會冠軍隊組成，與獲得世大運第5名的韓國隊，同為奪冠熱門，阿曼代表隊實力也相當堅強，賽事精彩可期。

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台灣隊今年有世界盃資格賽的選手加入，首戰對上澳門，以兩國過去對戰成績來看，台灣較佔優勢，今年希望能以地主隊身分，超越去年第7名的成績，有機會取得前4名。

主辦單位表示，賽事採免費索票進場，索票地點包括台南市體育總會、包括火車站、高鐵站、機場等8個旅遊服務中心、各區公所、台南生活美學館、台南市立圖書館、台南文化中心、歸仁文化中心、新營文化中心、台江文化中心及永華國民運動中心等。比賽期間，除了可憑票券參加摸彩，還可享有賽事期間限定的優惠，包含住宿、景點、美食購物等多項優惠折扣及遊程推薦。相關賽事資訊可上台南市體育總會網站查詢。

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