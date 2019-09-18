羅錦龍「肩」難決定 再拚最後一分力氣

羅錦龍還不想卸下球員身分，對之後安排直說交給肩膀決定。（資料照，記者黃志源攝）

前言：昔日高苑時代的3強投，在中信兄弟鄭錡鴻日前宣布引退轉任教練之後，已率先進入職業生涯的新階段，他期盼能讓台灣棒球變更好，效力統一獅的羅錦龍，儘管飽受肩傷動刀後的折磨，卻仍在享受比賽，要拚完最後一分力氣。

拚出台灣運動員最高身價的陳偉殷，則面臨生涯的最大考驗，卻仍繼續保持初心，盼能化危機為轉機。「高苑3投」的職棒路都非一帆風順，但就像羅錦龍所言：「希望讓年輕一輩看到，我受傷那麼嚴重都沒放棄，你們小小挫折算什麼！」

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記者倪婉君／專題報導

「反正就還有一分力氣在，就是拚啊！」獅隊二軍只剩2場比賽，羅錦龍繼續享受比賽、做好本分，至於球季結束後是否引退轉任教練，就交給肩膀決定。

「沒想到他比我還快！」羅錦龍在去年球季結束後就曾被球團探詢轉任教練的意願，但他仍堅持再戰，對於同屆戰友鄭錡鴻決定引退，他則予以祝福。

16歲就赴美發展，羅錦龍的天賦有目共睹，2013年返台加盟獅隊第1個球季就投出10勝，但2015年右肩動刀成為重大轉折，此後在一軍僅出賽1場。羅錦龍直言：「不曉得會傷那麼重，今年吃藥、打針是做滿多的。」儘管如此，他仍懷抱繼續當球員的希望。

「看手的狀況，當然還是希望當球員，但我會再仔細地評估自己的肩膀一次，假如說它已經不行了，不想撐了，那我可能會（退下來）。」羅錦龍會在一、二軍比賽都結束後進行評估，「今年對於轉任教練的心態比較OPEN了，雖然現在還在猶豫，但如果時間到了、機會來了，我會比別人做得更認真。」

今年最快投142公里

今年最快球速到142公里，羅錦龍說儘管跟過去相比仍有落差，但至少是動刀後最快，9月出賽5場僅1場因配球問題失分，也讓自己較有信心，「或許跟現在定位中繼有關，只投1局可以盡情燃燒，我想如果明年還有機會，能以專職中繼去調整，或許身體的能量調配會比較好。」

儘管受盡傷痛折磨，羅錦龍每天都做好該做的事，他說：「該做的沒做，就會懸著一顆心，比賽投好就算了，投不好就會罵自己是不是偷懶！」結束採訪後他就走向重訓室，「寧願該做的做，結果就讓它自然而然產生，不要有guilty（內疚的）感覺。」

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