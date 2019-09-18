「老爹」憶死裡逃生 6週不知食物滋味

「老爹」歐提茲。（資料照，美聯社）

〔記者吳清正／綜合報導〕3個月前遭到槍擊的前紅襪隊球星「老爹」歐提茲接受大聯盟官網專訪時表示，經歷3次手術的過程中，他的人生第1次感到害怕，甚至擔心即使活下來，也不能再享受飲食的樂趣。

歐提茲6月10日在家鄉多明尼加遭到槍擊，在當地開過1次刀後，紅襪隊把他接到波士頓進行第2次手術，確認第1次手術是否正確進行，雖然答案是肯定的，歐提茲的狀況卻沒有起色，仍無法進食。

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歐提茲表示，當他聽到醫生討論可能要開第3次刀，他開始感到害怕，不知道自己能否活下來，後來才知道，槍傷使得他感染了1種醫療團隊沒有看過的細菌，造成腸道扭曲而無法正常運動，經過一番苦戰才清除了這些細菌。

而在確定沒有生命危險之後，歐提茲開始擔心能不能再擁有生命中最簡單的樂趣，也就是飲食。歐提茲表示：「我有6週沒有吃或喝任何東西，只能靠鼻胃管餵食，我總是想把它移開，試著喝一些水，因為我太渴了。」

歐提茲表示，第3次手術後他仍無法吞嚥，讓他很沮喪，但是主治醫生金恩非常有信心，也一直鼓勵他，終於在1星期後對食物有感覺，聞到妹妹煮的湯的味道，他請妹妹拿一些給他喝，真的非常美味，也跨出復元的一大步。

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