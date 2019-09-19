高雄海碩男網賽》莊吉生甜蜜復仇 連4年挺進16強

莊吉生預計今晚6時與澳洲第9種子柏特拚8強席次。（記者黃志源攝）

火力全開

壓制德田廉大

〔記者梁偉銘／高雄報導〕「寶島一哥」莊吉生昨在高雄海碩男網挑戰賽甜蜜復仇，6：2、6：3輕取日本德田廉大，連續4年挺進單打16強，也是本屆台將最後希望，預計今晚6時與澳洲第9種子柏特拚8強席次。

世界排名132的莊吉生，榮膺單打第6種子，昨火力全開，首盤第3、5局雙破，連下5局先馳得點。次盤克服第2局兩個被破發危機，緊接著第5局突破壓制，拉開差距後第9局聽牌再破，搶下16強門票，也一吐去年南韓金泉輸給德田廉大的悶氣。

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美國長大的莊吉生，父親是高雄人，小時候也待過南部，他說：「很高興這幾年來這裡比賽，感覺像回家鄉。」他認為第1場總是比較困難，也有點緊張，「打完兩局手感不錯，整體發揮越來越好。」

肩負地主球迷期待，莊吉生有不能輸的壓力：「大家實力都很強，我也希望打到週日決賽！」他過去與左手持拍的柏特交手3回，2連勝稍佔上風，但他不敢輕敵，「對方發球出色，我會早點睡養精蓄銳，提前暖身做好準備」。此外，去年雙打亞軍王宇佐／許育修，捲土重來旗開得勝，6：4、6：3擊退法泰羅（美國）／伯瑞茲（西班牙），安抵8強，喜獲麟兒的王宇佐笑說：「刀很久沒磨， 賽前才跟育修討論站位，都靠年輕人罩了。」

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