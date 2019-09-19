高雄海碩盃》曾俊欣震撼教育 汲取職賽經驗

曾俊欣雖不敵日本35歲老將添田豪，仍汲取職業賽經驗。（記者黃志源攝）

〔記者梁偉銘／高雄報導〕高雄海碩盃「老少對決」，18歲的「夜市小球王」曾俊欣雖遭震撼教育，2：6、3：6不敵2012年首屆冠軍日本35歲老將添田豪，32強止步，仍汲取職業賽經驗，他說：「教練說我很敢打，球的質量都夠，算是有進步。」

日本老將添田豪稱讚曾俊欣潛力十足。（記者黃志源攝）

「老少對決」

添田豪讚潛力十足

帶著老婆和孩子再度訪台的添田豪，7年前掄元時曾俊欣還在唸小學，賽後他盛讚曾俊欣潛力十足，有機會在職業賽發光發熱。曾俊欣表示，與添田豪交手學習許多，也期許下回能表現更好，「薑是老的辣，賽前擬好戰術，臨場也執行到位，但幾個破發點沒掌握，對方也有所防範，接發球愈來愈穩，只能繳學費了」。

曾俊欣今年轉職業，已參與14站挑戰賽、2站ATP巡迴賽，還為台灣贏得拿坡里世大運男單金牌，與歐美各國高手切磋過程，逐漸轉化為成長茁壯養分，「畢竟比青少年的強度高出很多，對我不但是體能，更是意志力考驗」。他也坦承，出國趕場比賽真的很累，也會想喘口氣休息一下，「希望適應把握黃金時期，儘快從目前324名前進到百大」。

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曾俊欣與吳東霖還有雙打賽事，下週他將飛往美國舊金山，先拚兩站挑戰賽，10月全運會後再打兩個亞洲賽事。

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添田豪

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