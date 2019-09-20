「猿」力覺醒單局11分 「獅」敗無緣季冠

桃猿確定轉賣樂天，昨打出慶祝行情大勝獅隊，終止8連不勝。（記者陳志曲攝）

桃猿蘇俊璋中繼2局飆4K，拿下生涯首勝。（記者陳志曲攝）

林泓育猛打5打點，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕接手企業底定的桃猿重現暴力打線，打出連得11分的大局，以18：6大勝統一獅，終止8連不勝（7敗1和），年度戰績追平富邦悍將並列第1，獅隊率先退出下半季爭冠行列。

單局得分平隊史 猿止8連不勝

獅隊由8日以142勝改寫台灣職棒紀錄的潘威倫先發，這是他破紀錄後首度登板，第1局就被藍寅倫、林泓育和郭嚴文安打攻下2分。

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獅隊由鄧志偉帶頭反攻，第4局打出本季首轟扳回1分，獅隊連得4分的5局上，鄧志偉再於平手時安打攻下2分，獅隊5：2超前。

此時潘威倫卻遭遇麻煩，5局下投出2次四壞球、被3支安打，2出局後守備又失誤，5：4領先時退場，差1個出局數失去勝投資格。

5人猛打 林泓育5打點

獅隊的麻煩還沒結束，第6局林泓育2出局後擊出二壘打，送回一、三壘跑者，桃猿6：5拿回領先，第7局更連打16人次，以10支安打攻下11分，將比數拉開到17：5底定勝利。

桃猿單局攻下11分平隊史紀錄，上一次是2012年8月10日對興農牛，聯盟紀錄則是1994年味全龍對俊國熊打出的14分。

桃猿共擊出21支安打，3安打、5打點的林泓育獲選單場MVP，藍寅倫、郭嚴文、廖健富和詹智堯也擊出3安打，新人蘇俊璋中繼2局拿下生涯首勝，被擊出2支安打無失分，投出4次三振。

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