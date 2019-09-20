野手登板噴鼻血 林靖凱：太興奮

獅隊二壘手林靖凱登板投球，單局送出2K。（記者陳志曲攝）

林靖凱青棒時期投打二刀流，最快球速145公里，昨登板球速達141公里。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕統一獅昨天在前7局落後12分的情況下，第8局把先發二壘手林靖凱推上投手丘，雖然投到流鼻血，不但1局無責失，還飆出2次三振。

林靖凱表示，8局中場換局時教練叫他準備投球，幫投手分擔一下局數，還特別交代他不要太用力投，以免受傷。林靖凱成為繼高國慶，獅隊今年第2個登板的野手。

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林靖凱青棒時期投打二刀流，最快球速145公里，雖然去年加盟職棒後就沒有再練投，昨天仍投到141公里，不過，投到一半流鼻血，林靖凱還是把1局投完，被擊出3支安打失掉1分非自責分，投出2次三振。

青棒二刀流 昨單局2K

林靖凱表示，流鼻血是老毛病，天氣熱的時候就很容易流鼻血，雖然昨天氣溫不是很高，可能是太久沒有投球太興奮，才又流鼻血。

林靖凱表示，其實高中也很少練投，現在更是專攻打擊，雖然只用7、8分力就投到141公里，控球也意外的準，還投了滑球，不過，以後除非像昨天的特殊狀況，應該不會再投球，因為自己體型瘦小，當投手比較吃虧，還是專心當野手就好。

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