歷經連3季百敗和百勝 艾圖維嘆瘋狂

太空人柯爾達成單季300K，助隊率先奪得100勝。（美聯社）

艾圖維走過太空人連3季百敗，現又見證連3季百勝，大嘆瘋狂。（法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕雙喜臨門！太空人右投柯爾昨達成單季300次三振里程碑，助隊以3：2擊敗遊騎兵，成為本季第一支100勝球隊，也確定殺進季後賽。

美聯塞揚候選人柯爾先發8局飆10K，連7戰演出雙位數奪三振，追平隊友韋蘭德本季才締造的隊史紀錄。柯爾說，這真的很特別，無法用言語形容達成單季300K的感覺，去年韋蘭德和凱可幫助他很大。

請繼續往下閱讀...

柯爾300K助陣 太空人晉季後賽

2位塞揚名投幫上季剛轉隊的柯爾適應環境，並藉由分析幫他更了解自己的優勢球種，自從來到太空人，柯爾伸卡球使用率從18.1％驟減至今年的0.4％，取而代之的是更多的四縫線速球和曲球，為三振率大幅度飆升關鍵。

柯爾是現役球員第4名單季300K投手，其他3人為薛哲、塞爾和克蕭。猛的是，柯爾僅投198.1局就達標，是史上第2快。

太空人連續3季奪下百勝，曾經歷2011-13年黑暗時期的看板球星艾圖維大嘆很瘋狂，「我前三年都單季100敗，現在成為少數連3季百勝球隊，我覺得是應得的，大家都很努力，而柯爾還奪300K，真是個好日子。」

太空人是2002-04年洋基後、史上第6支連3季百勝球隊，僅差3勝就追平去年締造的隊史單季最多勝紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法