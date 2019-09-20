「台日」樂天隊怎麼玩 引發無限想像

樂天金鷲隊球場本部長川田喜則（左2）前天已先到桃園棒球場了解場地狀況。（記者陳志曲攝）

南韓樂天

同時擁日、韓職球隊

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日商樂天集團買斷桃猿隊，成為在台灣、日本都擁有職棒球隊的企業，未來2國職棒球隊的交流，引起外界無限想像，其實南韓的樂天也在日、韓職各擁球隊，2隊過往互動模式或許能透露些許端倪。

日本樂天（Rakuten）和南韓樂天（Lotte）因中文譯名相同，常讓人搞混，事實上2隊完全沒有關係。Lotte創辦人重光武雄是日籍韓國人，1971年正式取得日職羅德隊的經營權；1982年韓職創立時，Lotte再以「樂天巨人隊」加入，為元老球隊之一。

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2支球隊背後為同一家企業，最容易辨識的DNA就是「吉祥物」。樂天巨人從2004年起使用至今的吉祥物「NOORI」，幾乎和羅德吉祥物馬君長得一模一樣，這也是日本球迷普遍對樂天巨人的第一印象。

此外，球衣設計也有間接影響。樂天巨人在1984、1992年冠軍球季的經典球衣，和川崎球場時期的羅德相似，胸前都是「Lotte」，還有1條醒目紅線沿著肩膀垂至腋下，成為球衣一大特色。

曾有段時間，2支兄弟球隊會定期舉辦選手交流，樂天巨人曾派潛力新秀到羅德參加訓練。日媒指出，今年5月樂天巨人就有名20歲投手，為提升技術和強化體力，特別被派到羅德二軍基地訓練。

即便有過選手交流，樂天巨人和羅德海洋至今尚未有過互相挖角的案例。不同的是，近年來台灣旅日風潮再起，配合宋家豪成功育成的案例，不免讓人期待台日樂天隊激盪的火花，或許會比Lotte更有革命性的創新之舉。

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