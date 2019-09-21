舉重世錦賽》「舉」世無雙郭婞淳 今拚新世界紀錄

郭婞淳備戰舉重世錦賽，今除力拚金牌，同時伺機打破自己保持的3項世界紀錄。（特派記者王元鴻攝）

郭婞淳昨練習前進行暖身。（特派記者王元鴻攝）

台灣舉重隊總教練林敬能是出了名的舉重癡，選手練習結束後，在場邊看各國選手練習，可以看一整天。（特派記者王元鴻攝）

〔特派記者王元鴻／芭達雅報導〕2019年世界舉重錦標賽在泰國芭達雅舉行，也是爭取2020年東京奧運參賽積分金牌等級賽事，台灣世界紀錄保持人郭婞淳今天晚上出賽，視對手狀況迎戰，有充裕準備順勢創新紀錄。

2020年東京奧運參賽資格有4種管道，主要是奧運參賽積分，各量級積分世界前8可取得參賽資格，另五大洲排名第一每量級5人。奧運主辦國日本男、女各3個名額，另有推廣性質的外卡男、女各4名。一般選手欲取得參賽資格，只能盡量爭取奧運積分前8最有保障。

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奧運舉重參賽資格首次採用積分制，比賽改為三階段進行，選手各階段至少參加兩場比賽，最後取三階段各一次最佳成績，再加上其中另一次最佳成績，4次成績折算積分，世界前8名取得奧運參賽權。

舉重協會副秘書長張雁玲表示，奧運積分變得更複雜，選手還可以跨量級爭取積分，只要在3個階段中參加兩次奧運時將參與量級的比賽即可。

清晨7點被敲房門 接受尿檢和血檢

郭婞淳參加女子59公斤級賽事，並保有抓舉106公斤、挺舉137公斤、總和243公斤三項世界紀錄，出賽備受矚目，17日清晨才7點鐘，就有國際藥檢單位ITA（international testing agency）到郭婞淳下榻的選手村敲門要求藥檢，另一位選手陳士杰也抽中藥檢，郭婞淳還加碼血液檢測。

北韓與亞塞拜然選手 預報重量重於郭

舉重隊總教練林敬能說，看參賽名單有2位主要對手，包括降量級的北韓選手崔孝辛，以及亞塞拜然的柯斯托娃，兩人預報重量分別為240公斤和235公斤，都比郭婞淳報的重量230公斤還重，中國陳桂明同樣報230公斤。

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