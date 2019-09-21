想見證恰恰引退 吳哲源拚上一軍

距離彭政閔（中）929引退賽已剩下不到10天。（資料照，記者林正堃攝）

兄弟吳哲源拚上一軍，不只想見證恰恰引退，也想留到總冠軍賽。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕彭政閔引退賽門票7月29日開賣前，還在二軍的吳哲源曾詢問球團如何購票，他也很爭氣，趕在引退賽前10天再於一軍隨隊，昨被中信兄弟重新登錄一軍。

吳哲源指出，彭政閔引退是球隊今年大事，門票開賣前他還在二軍，想了解球員是否也可買票，結果學長回他：「有本事自己拚上來，那天坐在場邊看。」意外成為他拚回一軍的動力。

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二軍練曲球 請教鄭錡鴻

吳哲源今年在二軍出賽23場，投22.1局才1分責失，防禦率僅0.40，以8次救援成功獨居救援王，但在一軍只出賽4場，投2.2局就掉7分，防禦率高達23.62，他表示，因為前年表現不錯，這兩年想投出更好的成績，反讓自己壓力過大導致失常。

吳哲源6月因疲勞出現右肩不適，7月都沒出賽，在二軍休息2週才恢復練習，期間曾請教轉任教練的鄭錡鴻，嘗試增加曲球混淆打者，但新球種還在熟悉階段，不確定何時才能用於實戰，「就把自己準備好，雖然等了3個月，至少還能再回一軍。」

兄弟最快今天點亮下半季封王魔術數字M5，吳哲源認為，在爭冠時刻回一軍，多少會有壓力，希望能延續在二軍的表現，一直待到今年球季結束，也期待能隨隊打總冠軍賽，在牛棚為球隊做出貢獻。

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