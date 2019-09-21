小戴今「菲」常戰役 贏就重登球后

戴資穎換新球拍上陣，中國賽順利殺進4強。今與陳雨菲對戰，若贏球將能搶回球后寶座。 （勝利提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一姊戴資穎換上全新的白色球拍後如虎添翼，昨在超級1000系列中國羽球公開賽女單8強，以21：17、21：10拍落世界排名23的泰國布莎南，連3場1局未失，生涯第二度闖進這項賽事4強；今天下午1點20分將對決中國一姊陳雨菲，只要贏球將重返世界球后寶座。

全新武器出擊 直落二晉4強

戴資穎原採用Victor的突擊TK-F C一代，這次特地換上全新打造的TK-F C二代拍，成為她下半年征戰各大賽事的利器。值得一提的是，小戴每站固定帶6支球拍替換，球拍線由父親戴楠凱負責穿上。戴楠凱笑說，「這次資穎連打中國、南韓賽事，準備了12支球拍，我也穿得挺辛苦的。」

戴資穎自2016年後再度躋身4強，下週世界排名積分將升至9萬1245分，若再擊敗陳雨菲挺進決賽，即使未能封后，仍可進帳1萬200分，積分達9萬3045分，將一舉超越山口茜、陳雨菲、奧原希望，生涯三度登上球后大位。

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戴資穎過去與陳雨菲交手擁有12勝1敗絕對優勢，近一次在4月馬來西亞公開賽交手，也是由小戴獲勝。不過，陳雨菲本季已斬獲4座超級賽冠軍，仍不容小覷。

尋求衛冕的西班牙瑪琳昨以11：21、21：14、21：15逆轉世界排名第7的地主何冰嬌，今天將面對8強爆冷擊敗依瑟儂的高橋沙也加，雙方過去5度交手，瑪琳取得4勝1敗。

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