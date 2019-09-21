全運會帆船賽》賽事大縮水 張浩7連霸

全運會帆船賽因風浪太強，4天賽事縮水成1天，張浩輕鬆7連霸。 （張浩提供，許國強攝）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕108年全國運動會帆船賽率先登場，受東北季風影響，風浪太強，賽事從桃園竹圍漁港海域移至港區內比賽，且賽程嚴重縮水，其中風浪板項目原定4日賽事只比1天，最終由澎湖縣大獲全勝，RS:X型由張浩完成7連霸，RS:One型則是許智凱拿下5連霸。

三屆奧運國手張浩無人能敵，2趟航次分別用15分鐘和9分鐘完賽，且8位參賽選手，只有他有成績；根據規定，第一名進終點後5分鐘，未完成比賽的選手就會被判定DNF（未完賽），因此銀牌和銅牌都從缺。

張浩表示，「這次比的是基本功，比賽一定會遇到各種突發狀況，完成連霸只是一個里程碑，最重要的是爭取奧運資格。」

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全運會結束，張浩立刻啟程至義大利參加奧運資格賽，他認為，「這幾天無法訓練對我影響很大，飛到義大利後馬上要適應環境，可能只能訓練幾天就要上場比賽。但仍有信心能拚到前8個名額，拿下東京奧運門票。」

「空軍憲兵風浪手」許智凱同樣逆風奪桂冠，雖無法出國移訓，僅利用當兵休假空檔自主訓練，但仍突破重圍，2趟航次都拿下第1。

許智凱透露，「為了不與張浩強碰，讓澎湖能爭取更多金牌，僅訓練不到1個月就參加RS:One型；所幸平時在軍中有特別加強體能，再加上以前的經驗，才順利連霸，卻是最艱辛的一次。」

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