洋基克服傷兵 百勝+美東冠軍同日到手

洋基田中將大7局好投，表現亮眼。（法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕一整季前後出現破大聯盟紀錄的30位傷兵，洋基今年堪稱堅毅不屈，昨田中將大7局好投、團隊單場4轟，9：1擊敗天使，同時拿下單季百勝和美聯東區王位，也是隊史繼2012年後再次搶下分區龍頭。

洋基教頭布恩誓言拿第28座金盃。（法新社）

洋基9：1擊敗天使，拿下單季百勝和美聯東區王位，全隊狂慶。（法新社）

30位傷兵破大聯盟紀錄 教頭誓言拿第28座金盃

奪下例行賽分區龍頭，算是將教頭布恩開季前和全隊訂下的短程目標完成，布恩發下豪語，終極目標尚未完成，期許子弟兵拿下隊史第28座世界大賽冠軍。

洋基今年例行賽頗不順遂，但傷兵滿營時刻，總有人跳出來當英雄，布恩說：「我們還有遠大目標，但能走到這一步，要感謝許多人的貢獻，大家的努力，讓我們達到這樣的境界。」

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勒梅修、厄謝拉、塔克曼等年輕好手今年成績都不錯，勒梅修今年轉戰洋基就力扛開路先鋒，被形容為洋基關鍵投資。

昨開轟的老將賈納，今年原先被設定擔任替補外野角色，頂上外野空缺後繳出26轟。球隊今年克服萬難，賈納頗有感觸，「對我來說，今年是最具樂趣的一年。」

田中將大7局投球僅因卡胡的陽春砲失分、送出6次三振，雖有8分領先，9局上還是交給守護神查普曼關門，解決最後一位打者後，全隊從休息室衝出慶賀。

不過，洋基歡慶之餘傳來壞消息，以18勝暫居全隊最多勝的赫曼，因違反大聯盟家暴政策，被放入限制名單，未來很可能遭禁賽。大聯盟目前正在調查中，球團也表示將配合。

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