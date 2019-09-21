獅隊辰總︰板凳深度不足 只有一套贏球模式

統一獅代總教練劉育辰認為，傷兵滿營固然是原因，也暴露球隊板凳深度不足。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕統一獅19日輸桃猿，在全年度勝率、半季冠軍的角逐雙雙淘汰，成為本季首支無緣季後賽的球隊。代總教練劉育辰認為，傷兵滿營固然是原因，也暴露球隊板凳深度不足，只有一套贏球模式。

吞下大量三振 浪費攻擊機會

獅隊在季中傷兵名單一度高達雙位數，包括不少主力，導致無論是團隊防禦率5.57、打擊率2成63都是四隊墊底，更是至今唯一失誤破百次的球隊，投、攻、守都失調，導致季中總教練黃甘霖提前「下課」，下半季由劉育辰暫代教頭。

辰總認為，獅隊不像桃猿有多套配置，即使球員上下變動，還能保有贏球機會，「我們只有一套，只要主力抽掉，贏球空間就很有限。」他說不只是今年，近年在季後賽欠缺臨門一腳，都是因為板凳深度不足，應要培養更多有競爭力球員。

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獅隊打擊率墊底，吞923次三振「海放」3隊，辰總認為這是打線必須檢討的主要原因，「三振對球隊完全沒幫助，一旦吞下大量三振，代表白白浪費很多攻擊機會。」

洋投戰力也是獅隊本季戰績低迷的關鍵因素，舉凡16勝、防禦率4.67皆4隊最差，且比其他球隊少吃至少80局。辰總認為，這是球團要努力的部分，教練無從干涉，主要還是二軍上來投手的強度和人數較少，導致關鍵時刻都由一軍固定幾位投手撐場，長年下來才會累積傷害。

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