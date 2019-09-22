中國羽球公開賽》戴資穎絕處逢「升」 連跳3級3度登基

戴資穎展現化解賽末點本事，擊敗中國陳雨菲晉級冠軍戰，並確定在後天第3度登上世界球后。（勝利提供）

戴資穎賽後與裁判握手。（Badminton Photo提供）

同遇賽末點 戴菲兩樣情

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一姊戴資穎昨在超級1000系列中國羽球公開賽，再現強心臟，在決勝局化解對手1個賽末點，最終以6：21、21：13、22：20逆轉中國陳雨菲，首度闖進中國賽決賽，也確定在週二將重返世界球后寶座。小戴今日下午2點將與3屆世錦賽金牌西班牙瑪琳展開第12次頂尖對決（愛爾達體育3台直播）。

戴資穎首局以懸殊比分讓出，主因是場地屬順風，難以控制回擊力道，導致球不斷出界；她在後2局重整旗鼓，靠著多變的進攻手法，數次讓陳雨菲望球興嘆，縱使對方關鍵時刻拿到賽末點，小戴先靠直線殺球化險為夷，隨後再連拿2分，完成對戰陳雨菲的第5次逆轉秀。

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戴資穎去年首戰出局，本屆無保分壓力，昨收下決賽門票後，無論今日結果，至少能進帳1萬200分，積分達9萬3045分，一舉超越山口茜、陳雨菲、奧原希望，生涯第3次登上球后大位。

世界排名第2的陳雨菲原本只要闖進決賽就能首次躍居世界第1，卻錯失唯一賽末點機會，排名將跌落至第4。她坦言，拿到賽末點時很有信心能贏得勝利，無奈被追平後反而慌了手腳。

世界第4躍第1 小戴今爭冠對瑪琳

戴資穎生涯與瑪琳過招11次，取得7勝4敗。而小戴在2016年前5度交手，一度只取1勝，最大轉捩點就是在2016年中國賽8強，小戴不僅成功終結對戰3連敗，也找到應對瑪琳的方法，近6次對決保持不敗。

戴資穎決勝局最多落後6分，最終逆轉拿下勝利。（勝利提供）

西班牙瑪琳傷後復出第2站，一路過關斬將，今將挑戰衛冕中國賽冠軍。（法新社）

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