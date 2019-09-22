悍將鎖定季後賽 豪華全陣容到位

悍將球員昨幫隊長林哲瑄（左4）歡慶31歲生日。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將下半季氣勢如虹，桃猿則在新東家確定當天止敗，兩軍目前在全年勝率榜上並列龍頭，悍將目前落後下半季榜首中信兄弟3.5場勝差，無論之後以何種方式取得季後賽門票，都是贏越多越有保障。

拒獅攔路 今兩強投先發

無奈天公不作美，昨新莊球場還是陰雨綿綿，連續兩天延賽，悍將原先和獅隊週末3連戰，目前因延賽改為今天雙重賽、10月3日再補昨天的場次。

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今天雙重賽迎戰獅隊，對悍將來說很重要，獅隊早已無緣季後賽，近況卻不差，悍將午場由原訂昨先發的陳仕朋出戰、晚間交給洋投包林傑，獅隊則先後推出瑞安、羅里奇。

悍將總教練陳連宏說，後天起和猿隊2連戰首戰，先發投手預計是羅力。悍將兩位強打傷兵，蔣智賢已歸隊，高國輝則是昨天起復健賽，何時歸隊還要再看他的狀況。

林哲瑄生日願：打總冠軍

昨因雨延賽，悍將球員把握時間幫隊長林哲瑄歡慶31歲生日，除了精心準備蛋糕，蔣智賢還拿起林哲瑄之前在球迷票選活動中贏得的「悍將校草」值星帶，作勢為他戴上，林哲瑄笑說：「不要鬧了啦！」

林哲瑄最掛心的還是球隊戰績，他說，今年最大的願望很簡單，「一是希望球隊打進總冠軍戰，二是希望大家身體健康。」

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