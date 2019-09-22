巨人「原」夢 暌違5年稱霸央聯

巨人延長賽力挫橫濱，暌違5年央聯例行賽封王。（取自讀賣巨人推特）

〔記者徐正揚／綜合報導〕讀賣巨人昨展現韌性，先在9局上最後反撲扳平比數、逼出延長賽，再於10局上搶下致勝分，以3：2力挫橫濱DeNA，封王魔術數字歸零，暌違5年再於中央聯盟例行賽封王。

鏖戰10局 搶得致勝分

巨人賽前魔術數字降至「M2」，昨再贏橫濱就能封王，前6局受制於上茶谷大河，僅擠出2安，7局上岡本和真率先二壘安打後，趁橫濱捕逸搶下第1分；9局上小林誠司2出局後適時安打，讓巨人起死回生，2：2逼出延長賽。

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巨人10局上攻勢再起，龜井善行、坂本勇人開局連獲保送，2出局後，增田大輝安打建功，巨人3：2首次超前。10局下派洋投迪拉羅薩關門，頻頻送出158公里速球，連飆3K。巨人繼2014年後再獲央聯例行賽優勝，當年的監督就是原辰德。

今年是原辰德第3度回鍋擔任監督，執掌巨人兵符第13年，已是第8次率隊拿下央聯例行賽優勝。陽岱鋼9局上2出局一、三壘有人時代打投手澤村拓一，擊成內野滾地球，結束巨人攻勢。

宋家豪拆炸彈 登英雄舞台

此外，效力樂天的台灣好手宋家豪昨在7局1出局滿壘登板，用7球順利拿下兩出局、化解失分危機，幫助球隊6：1擊敗西武。宋家豪自8月底重返一軍後，已連15場出賽無失分，賽後他也和代打轟出陽春砲的隊友藤田一也，一同登上英雄舞台受訪。

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