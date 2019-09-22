舉重世錦賽》郭婞淳展「破」力 反壓北韓奇兵奪雙金

我國「舉重女神」郭婞淳挺舉成功挑戰140公斤，雙破世界紀錄，全場爆出熱烈掌聲。（特派記者王元鴻攝）

〔特派記者王元鴻／芭達雅報導〕王者不容許對手在她的地盤撒野！郭婞淳霸氣破挺舉與總和世界紀錄，將自己的成績推向新里程碑，在2019年世界舉重錦標賽女子59公斤級豪奪2金、1銀，在驚濤駭浪中展現制霸能力。

抓舉破世界 崔孝辛搶金

郭婞淳面臨北韓崔孝辛等神秘高手挑戰，抓舉第二把平自己世界紀錄的106公斤失手。她說，因為有點緊張，手滑了一下往後掉，第三把才穩穩舉起。有備而來的崔孝辛，第三把成功挑戰107公斤，改寫郭婞淳保持的世界紀錄，並奪走抓舉金牌。

面對崔孝辛突如其來的挑戰，郭婞淳豪氣地說，這是一場充滿競爭的好比賽，有好的競爭對手，會激發潛力，未來會把抓舉的世界紀錄要回來。教練林敬能也說，遇到挑戰是好事，讓整個團隊更聚焦成績突破。

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原本亞塞拜然的柯斯托娃開把103公斤和郭婞淳並列最高，不過柯斯托娃雷聲大雨點小，三次試舉都失敗，形成郭婞淳與崔孝辛的戰爭。

2016年里約奧運崔孝辛在63公斤級贏得銀牌，但該量級中國選手更強，且另一名北韓選手冒出頭，崔孝辛才降體重轉戰下一量級。

2013年喀山世大運崔孝辛就曾不敵郭婞淳，轉戰上一個量級，林敬能說，崔孝辛今年初參加64公斤級比賽，體重控制在61公斤，當時抓舉104公斤、挺舉134公斤，顯然已備戰59公斤級一段時日。

郭挺舉再突破 反超對手

決戰的挺舉是郭婞淳的優勢，她開把133公斤技壓崔孝辛的130公斤，迫使崔第二把加到135公斤，郭婞淳再添上平世界紀錄的137公斤，崔最後一把試138公斤也成功，在抓舉輸1公斤的郭婞淳挑戰140公斤，在全場屏氣凝神下，奮力完成挑戰，全場爆出熱烈掌聲。

郭婞淳以總和246公斤和挺舉140公斤雙破自己的世界紀錄，崔孝辛以總和245公斤奪銀，中國陳桂明拿下銅牌。

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