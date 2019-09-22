舉重世錦賽》對手步步進逼 郭婞淳備戰東奧莫輕心

我國舉重女將郭婞淳（中）以總和246公斤和挺舉140公斤雙破自己的世界紀錄，拿下世錦賽兩面金牌。（特派記者王元鴻攝）

〔特派記者王元鴻／芭達雅報導〕2016年里約奧運結束後，在女子舉重59公斤級郭婞淳幾乎未逢敵手，客觀成績被評估2020年東奧奪金最有把握。不過距奧運還有10個月，世錦賽北韓崔孝辛的強力挑戰，讓郭婞淳沒有鬆懈的空間，所幸她信心十足，無懼任何威脅。

北韓神秘高手崔孝辛，抓舉成功挑戰107公斤，改寫郭婞淳保持的世界紀錄，並奪走金牌。（特派記者王元鴻攝）

賽前教練林敬能就提到北韓選手最大的特性，策略上一定是直指金牌，會挑戰郭婞淳的量級，必然全力以赴，且北韓選手意志力驚人，絕對不容忽視。

果然，昨天崔孝辛步步進逼，讓原本傲視群芳的郭婞淳難得感受沉重壓力，比賽過程驚心動魄，把把讓人捏把冷汗，現場的台灣粉絲更是心情緊繃。

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林敬能也難掩激動，他說，這是一場精彩的比賽，完全良性競爭，抓舉輸了1公斤，轉換挺舉的休息時間，「我們就討論挺舉一定要贏回來。」在挺舉的重量選擇上一直維持這個策略。

郭婞淳賽後等待藥檢的空檔，被各國粉絲包圍索取簽名和合照，幾乎所有觀眾都為她喝采，她說：「平常練習時都有舉到139公斤，以前最高曾有142公斤實力，所以毫不猶豫直取140公斤。」

這是郭婞淳參加奧運第四場積分賽，未來剩下兩場，奧運參賽資格不成問題，林敬能表示，世錦賽最大的收穫就是比較明確看到未來對手的輪廓，備戰上也更能聚焦。

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