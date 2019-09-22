12強戰將10.3出爐 保險、出場費未搞定

距世界12強賽28人名單公布剩不到半個月，球員的保險和出場費卻尚未搞定，中職表示會以上屆12強賽事保險條件為基礎。（資料照）

中職：以上屆保險條件為基礎

〔記者龔乃玠／桃園報導〕距離繳交12強賽28人名單剩不到半個月，球員的保險和出場費卻尚未搞定，球員工會理事長周思齊昨表示，聯盟拖了7個月無進度，23日最後協商若再破局，工會建議球員可拒絕參賽；不過中職聯盟隨後發聲明指出，聯盟會以上屆12強賽事保險條件為基礎， 全力為球員爭取更高的保障。

工會︰協商再破局 球員可拒賽

球員工會昨發文給12強可能入選球員，說明在訴求相關權益面臨困難。周思齊說，工會希望保險、出場費比照上屆12強賽，但從2月談到現在，中職態度不夠積極，進度停滯，「10月3日名單就要出來了，時間很趕。」

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對此，中職聯盟澄清先前仍和棒協協商12強權責劃分，體育署前天已召集雙方做出結論，確定出場費由棒協辦理，保險由中職負責。

中職秘書長馮勝賢表示，「之前聯盟就已將工會提出的保險需求，跟保險公司都談過，他們在週二也會將保險內容回報給聯盟，我們已在進行。」事實上，幾個月前和工會的團體協商中，聯盟已向工會說明，等到和棒協的責任歸屬劃分清楚之後，就會著手進行相關事宜。

體育署本週將召集聯盟、棒協、工會三方協調。12強總教練洪一中坦言，中職球季還在進行，還要掌握旅外球員狀況，在最終名單出爐前，要將相關事宜弄得好有點困難，「不過兩邊也要稍微各退一步，希望能圓滿解決。」

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