泛太平洋女網》台灣內戰「謝」幕 雙詹封后

泛太平洋女網雙打決賽，詹詠然／詹皓晴姊妹技高一籌，合捧生涯第14座WTA金盃。（詹詠然提供）

笑擁第14座WTA金盃

〔記者梁偉銘／綜合報導〕泛太平洋女網雙打決賽昨上演「寶島內戰」，第2種子詹詠然姊妹技高一籌，以2個7：5強壓非種子謝淑薇姊妹，這也是大小詹本季第4冠、生涯合捧的第14座WTA金盃。

921地震20週年，來自台中的詹家姊妹正是受災戶，老家都被震垮，詹詠然迄今仍難忘排山倒海而來的恐懼感，不僅慶幸還能繼續打球，更把此次大阪奪冠榮耀歸給主。

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921受災戶 慶幸還能打球

詹詠然說，「感謝上帝，讓我們平安經歷這場劇變，也讓我這20年來在球場上奮鬥時，更多一份動力與感激，在面對傷病困擾時，沒因此失去信念。」19日剛當壽星的詹皓晴也用冠軍送給自己26歲生日禮，「能在這天攜手奪冠，對我們別具意義。」

暌違12年 再戰謝家姊妹

受到下雨影響，雙打4強戰順延至昨補賽。詹詠然、謝淑薇兩家姊妹下午都歷經「超級搶10」激戰出線，會師決戰，緊接著晚間她們再上陣，暌違12年隔網對決，也是首度在WTA等級決賽交手。

詹詠然／詹皓晴與謝淑薇／謝語倢互破開局，之後雙方各自保發，雙謝第10局躲過3個盤末點，但大小詹6：5聽牌時再度破發搶得首盤。次盤兩組姊妹檔上演「破發大戰」，雙方第4局起三度互破，第11局大小詹率先保發止血，順勢網前截擊「再見破發」，共享4.42萬美元（約137萬台幣）冠軍獎金。

詹、謝兩家姊妹曾於2007年ITF海碩盃雙打決賽狹路相逢，當時拚至決勝搶10，大小詹才驚險封后。

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