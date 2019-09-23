猿首度3連轟 搶回全年第1

桃猿靠著隊史首度3連轟，重返年度勝率第1。（記者陳志曲攝）

桃猿第7棒廖健富敲出本季第6轟。（記者陳志曲攝）

桃猿第8棒林承飛（右）轟得贊助商汽車一部。（記者陳志曲攝）

桃猿余德龍代打開轟，又敲回勝利打點。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕Lamigo桃猿余德龍第7局轟出追平比數的全壘打，第8局滿壘時再打出致勝的2分打點安打，以6：4逆轉擊敗中信兄弟，終止兄弟3連勝，桃猿並超越悍將0.5場勝差，重登年度勝率第1。

桃猿前6局以1：4落後，第7局率先上場的7棒左打廖健富從兄弟左投赫猛手中開轟，林承飛再打出直擊左外野看台上汽車的全壘打，桃猿以右打的余德龍代打左打的詹智堯，打出本季首轟，不但追平比數，也締造隊史第1次的3連轟。

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這是中職史上第8次3連轟，上一次是2017年9月29日兄弟詹子賢、陳子豪和許基宏對統一獅所創下，而7、8、9棒3連轟則是中職史上第2次。

789棒連轟 中職第2次

桃猿總教練洪一中表示，對這個3連轟有些意外，畢竟是後段棒次，當時起用余德龍代打單純是因為對手是左投，沒想到他不但開轟，第8局對右投也打出關鍵的安打。

林承飛的全壘打因為擊中贊助商放置在左外野看台上的汽車，桃猿最後也贏球，林承飛獲得1輛同款汽車，不過，林承飛賽後沒有時間開心，馬上去做特打，他表示，雖然有全壘打，但是也被三振2次，不能自滿。

昨天原本是雙重賽，午場因場地狀況不佳延至10月4日，預定午場先發的兄弟廖乙忠改投晚場，投5局只被擊出4支安打失1分，退場時領先3分，但是原定晚場先發的赫猛中繼被追平比數，廖乙忠和勝投擦身而過。

告別桃園 彭政閔未登場

昨役原本是「恰恰」彭政閔的桃園告別戰，吸引多達1萬3732人入場，右外野看台湧入眾多兄弟球迷，不過恰恰並未上場。

昨原訂彭政閔球員生涯桃園最終戰，不過他並未出賽。（記者陳志曲攝）

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