桃猿送別彭政閔 他想起送別兄弟象

2013年11月9日，兄弟象隊史最終戰在桃園球場舉行。（資料照，記者林正堃攝）

彭政閔（右）桃園球場生涯最終戰，王溢正（左）代表桃猿隊送上皮鞋。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕中信兄弟彭政閔引退賽前的桃園球場最後一戰，Lamigo桃猿除了致贈記載彭政閔在桃園球場寫下的2大紀錄、3大里程碑筆記本外，並送上高級皮鞋，祝福彭政閔高掛球鞋後走出更寬廣的路。

王溢正：前輩其實很搞笑

桃猿由投手王溢正代表把皮鞋送給彭政閔，領隊劉玠廷則送上筆記本和鋼筆。彭政閔在桃園球場留下的紀錄包括2013年打出生涯第8支滿貫全壘打，2017年以39歲又83天的年齡，成為總冠軍賽史上第2高齡得分的球員，3大里程碑則是900分打點、1000分打點和兄弟隊史第11000支全壘打。

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王溢正表示，高中的時候就認識已經是職棒球星的彭政閔，那時兄弟象到屏東春訓，就讀屏東高中的他和李振昌去跟著一起練球，彭政閔雖然是明星球員，個性很隨和，不會給人高高在上的感覺，後來在國家隊當隊友，也發現前輩其實很會搞笑。

2013年季後兄弟象和參加亞職大賽的統一獅在桃園球場進行熱身賽，由於兄弟球團宣布將轉賣，意外成為隊史最後一戰而從配角變成主角，2萬名球迷湧進球場和兄弟象告別，並在賽後拋下黃色綵帶。彭政閔表示，當時雖然是非假日，仍然有滿場的球迷來到現場，現在想起來還是很感動。

桃猿應援曲 恰恰也被洗腦

彭政閔表示，桃園球場在台灣算是很新、設備很好的球場，桃猿用心經營，桃園市政府也很配合，特別是首創全猿主場，改變了中職的經營模式，應援曲更是洗腦，往往到了第2天，腦子裡還會有音樂。

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