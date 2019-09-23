「恰」好遇見你》系列一：菜鳥恰卡位外野 害王光輝挨罵？

2008年彭政閔（中）達成生涯百轟百盜，由時任兄弟總教練的王光輝（左）頒發紀念壘包。（資料照，中央社）

「萬人迷」王光輝（右）在兄弟象第4棒的位置，是由彭政閔接手。（資料照，記者林正堃攝）

23號彭政閔，是許多人的青春回憶，他在今年球季結束後就要引退，《自由體育》從23日起至29日引退賽，每天專訪對他別具意義的棒壇人士，聽他們說說和「恰恰」之間的故事。（系列7之1）

「恰恰」彭政閔曾贏得中職史上最多的5次打擊王，並創下打擊率3成91的聯盟紀錄，不過，彭政閔並不是一進入職棒就一飛沖天，也曾經因為打擊表現不佳而坐冷板凳，還因此向當時兼任教練的前輩王光輝說：「我想打球。」這段故事，如今透過昔日兄弟象「萬人迷」王光輝敘述，顯得格外有滋味。

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彭政閔在2001年中職季前選秀獲得兄弟象第1輪第1指名，但是一開始表現不如預期，打到6月初打擊率還只有1成18，加上一壘守備位置和蔡豐安重疊，出賽空間遭到壓縮，上半季只先發5場，加上代打總共也只有32打席，有一天彭政閔忍不住跟王光輝說：「老大，我想打球！」

「想打球要有位置啊！」王光輝回憶，「那時候一壘是蔡豐安，指定打擊又輪不到菜鳥，我看彭政閔速度還不錯，就跟總教練林易增提議讓彭政閔去守外野，沒想到他第1次守外野就失誤，輸球後我還被領隊罵了一頓。」

新人年轉守位 首場就失誤

王光輝表示，雖然彭政閔的外野守備和打擊一樣，起步並不是很順利，但是年輕、學習能力強，逐漸守得有模有樣，打擊表現也漸漸提升，一直到蔡豐安離隊後才回到一壘老位置。

彭政閔在取得較多的上場機會後，打擊率一路上升，最後以3成16結束新人球季，開啟連續15年打擊率超過3成大關之門。

彭政閔熬出頭 萬人迷見證

王光輝坦言，當初真的看不出來彭政閔會有現在這樣的成就，反而是比他慢半年加盟兄弟象的陳致遠非常搶眼，不但一進來就固定先發打第3棒，人氣也比彭政閔來得高，不過，彭政閔個性比較沉穩，經過時間的淬鍊，慢慢展現大將之風，成為球隊精神領袖。

王光輝從職棒元年（1990）就是兄弟象當家第4棒，一直到2000年兼任教練後才逐漸交棒，蔡豐安、李志傑、陳致遠和陳瑞振都短暫打過第4棒，但是直到2001年9月底彭政閔開始擔任第4棒，王光輝才真正找到接班人。王光輝表示，從彭政閔還是小毛頭一路看著他到現在，不但是兄弟、也是中職的代表人物，要跟他說一聲：「辛苦了！」

（記者吳清正）

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