亞錦賽今造名冊 旅外好手先入列

張育成。（資料照，法新社）

〔記者倪婉君／台北報導〕亞錦賽訂今天公布24人正選名單，但棒協尚未收到紅襪是否放行林子偉出賽的回覆，因此今天公布的名單將不只24人，棒協秘書長林宗成表示會將林子偉、張育成等球員都列入，「好選手，我們都願意等」。

名單將列24至30人

本屆亞錦賽訂10月14日在台中舉行，由於前兩名（不含日本）可參加明年六搶一奧運資格賽，負責組訓的棒協希望除了業餘球員之外，也能邀來旅外球員加強戰力。因此，包括林子偉、張育成等屬於大聯盟40人名單的球員，依規定不能打12強賽，棒協希望能邀請他們來打亞錦賽。

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等林子偉 紅襪尚未回應

「基本上，棒協的大原則就是，12強賽要用的選手，就以12強優先。」林宗成表示絕對不會為難球員，「如果球員在12強和亞錦賽只能參加一項賽事，就以12強為優先，但如果兩項都能參加，棒協當然歡迎。」由於亞錦賽只要打進前3名，球員就能取得12天補充役資格，對於像林子偉、張育成，甚至歐力士投手張奕等人，都可能藉由參賽解決兵役問題。

林子偉（右）。（資料照，美聯社）

因此，亞錦賽選訓委員會議今下午開完會後，可望公布一紙24至30人的名單，希望爭取更多時間等待好手加入。至於目前已在台中集訓的亞錦賽培訓隊，今下午1點於台體大棒球場和味全龍進行練習賽。

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