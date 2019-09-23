「1公斤的差距」 郭婞淳東奧要再提升

郭婞淳（中）兩破世界紀錄的團隊，總教練林敬能（左起）、 黃金計畫召集人林聖章、體能訓練師鄭玉兒、物理治療師周詣倫。（特派記者王元鴻攝）

團隊須更謙卑 力求再進化

〔特派記者王元鴻／芭達雅報導〕郭婞淳在世界舉重錦標賽女子59公斤量級，兩破世界紀錄摘金，她特別感謝「黃金計畫」支援團隊。由於奧運競爭者浮現，這「1公斤的差距」意義重大，未來整個團隊成員，沒有自滿的空間，必須以更謙卑的態度通力合作，力求再進化。

郭婞淳世錦賽破紀錄摘金，在奧運積分方面大有斬獲，不過總和246公斤，只小贏北韓崔孝辛1公斤，郭婞淳和教練林敬能對於強力競爭者出現，都抱持正面迎戰的態度，對手在此刻浮出檯面，也有助於整個團隊凝聚共識，強化奧運奪金競爭力。

請繼續往下閱讀...

郭婞淳的黃金計畫中，由被譽為「護國神醫」的林聖章擔任召集人，另有專屬體能訓練師鄭玉兒、物理治療師周詣倫，以及陪練員2人，郭婞淳和教練林敬能前晚在奪金後小小的慶功宴上，特別感謝後勤團隊的付出，以及從台灣專程到芭達雅加油的熱情粉絲力挺，才能奮力保住世界紀錄和金牌。

競爭對手浮現 林敬能︰讓團隊有具體努力目標

身兼舉重隊總教練的林敬能表示，世錦賽崔孝辛的強勢挑戰不是壞事，這讓團隊有具體努力目標，郭婞淳要贏得東京奧運金牌，還有3個部分仍需努力，林敬能說：「第一，從管理要成績；第二，運科醫療團隊繼續精準支援；第三，設定遠大目標。」

林敬能解釋，所謂「管理」指的選手、支援團隊的自我管理，必須依照訓練計畫確實執行，包括暖身、訓練、復健、飲食、作息等任何細節都不得大意，奧運金牌不會憑空掉下來，必須堅持日復一日的例行工作，一絲不苟，只有耐得住寂寞才有機會。

關於第三點設定目標，林敬能說，其實和第一點互相關聯，整個團隊要有共同努力的方向，設定目標自我超越，不只是超越對手、奧運金牌，而是要追求運動領域的極致表現，這些也都要依賴運科生理和心理強化支援，才能共同前進。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法