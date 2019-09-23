中國賽》戴資穎居亞 重返球后有憾

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一姊戴資穎昨在超級1000系列中國羽球公開賽女單決賽，以21：14、17：21、18：21遭西班牙名將瑪琳逆轉，小戴這座亞軍可進帳積分1萬0200分及獎金3萬4000美元（約105.3萬台幣），明日更新排名後，生涯三度登上世界球后寶座。

戴資穎搶下首局，第二局卻浪費最多領先4分，讓瑪琳將戰線延長；小戴在決勝局前半段一度領先，但瑪琳並非省油的燈於9：10落後，以一波10：3攻勢奠定勝基，兩人賽後互相擁抱，給予彼此最高敬意。

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戴資穎去年斬獲6座巡迴賽冠軍，本季奪馬來西亞公開賽、新加坡公開賽冠軍，近期參加印尼公開賽、日本公開賽、世界錦標賽及中國賽都無緣后座。

戴資穎昨與本季第3冠失之交臂，好消息是世界羽聯（BWF）明日更新最新排名，小戴能以積分9萬3045分，超越山口茜、奧原希望、陳雨菲，生涯第138週當球后，再度堆高「小戴障礙」。

勝利Victor連2年為中國賽主要贊助商，身為品牌代言人的戴資穎賽後仍開心為球迷簽名。她今日早上搭機離開中國常州，投入超級500南韓公開賽，她強調即使無緣中國賽冠軍，仍感謝團隊的幫忙及球迷支持，會在南韓賽繼續努力，小戴首戰對手為泰國布莎南。

積分破11萬 桃田史上第1

男單部分，世界球王桃田賢斗繼4強逆轉地主好手諶龍，昨再以19：21、21：17、21：16力退尋求衛冕的印尼好手金廷，成為第1位集滿超級1000等級3冠壯舉的男單選手，而他本週積分11萬0118分，是史上第1位積分破11萬關卡的名將，穩坐球王寶座。

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