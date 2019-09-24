專訪》奧運第3部曲 郭婞淳誓一「舉」成金

2012年郭婞淳首度參加奧運，僅奪下第8名，難過地淚水直流。（資料照，記者林正堃攝）

2016年里約奧運郭婞淳最後一次試舉未能成功，當場淚崩。（資料照，歐新社）

郭婞淳甫在世錦賽以雙破世界紀錄之姿，奪下59公斤級挺舉和總和金牌。（資料照，記者王元鴻攝）

「神力女超人」郭婞淳是目前台灣最具知名度的運動員之一，生涯已拿下亞運、世大運和世錦賽等各大國際賽金牌，上週泰國世錦賽更一舉寫下挺舉140公斤、總和246公斤的世界紀錄。但生涯獨缺奧運金牌，關鍵2020年，她將背負全國人民的期待，期盼收下奧運金牌，完成生涯最後一塊拼圖。

記者廖聿偉／專訪

「神力女超人」郭婞淳去年11月起連續在世錦賽、卡達盃國際舉重賽和亞錦賽，連3站摘金；上週世錦賽再度封后，奧運積分穩居第1，未來只要不受傷，幾乎已拿下2020東京奧運門票，朝生涯第3度奧運叩關。

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倫敦奧運第8 里約奧運「銅」歸

2012年倫敦奧運，仍是生澀菜鳥的郭婞淳，挺舉時腳步不穩遭判失敗，最終僅以第8名作收。2016年里約奧運她克服重傷陰霾，卻遭泰國雙姝夾擊，最後拿下銅牌，賽後她難過淚崩，也在內心立誓，有朝一日定要奪回失去的榮耀。

郭婞淳說，「第1次參加奧運太緊張而失常，上屆則經驗不夠失利，現在我無論心態或技術都處於最好狀態。」

東奧前1年 赴日移訓幫助大

郭婞淳今年7月中赴日本移訓，她透露，「東京奧運將於明年7月24日舉行，所以特別挑差不多的時間到日本去適應氣候和環境，模擬實戰的感覺，對我很有幫助。」

2020年東京奧運舉重資格首次採用積分制，並分3個階段進行，選手各階段至少參加2場比賽，最後取3階段各1次最佳成績，再加上其中另1次最佳成績，4次成績擇算積分，世界前8名取得奧運參賽權。若未能擠進前8，還能靠5大洲排名第1和外卡爭取門票。

心態技術處巔峰 健康擺第一

郭婞淳目前穩居女子59公斤級排名第1，但她坦言，「前陣子太早衝到巔峰，練習時還破了自己訓練的最佳紀錄，導致膝蓋有點疼痛，教練也提醒我不要操之過急，保持健康才是最大的本錢。」

被各國視為最大勁敵，郭婞淳表示，「上屆奧運擊敗我的泰國選手已不足為懼，現在特別關注中國和北韓選手的表現，尤其本屆世錦賽竄起的北韓崔孝辛。但最重要的仍是按照自己調整的步調，只要維持一定成績，對奧運就充滿信心。」

曾在2014年仁川亞運前重傷的郭婞淳，去年拿下生涯首面亞運金牌，展露笑顏。（資料照，記者陳志曲攝）

郭婞淳在舉重界表現傑出，為台灣爭取許多榮譽。（資料照，記者林正堃攝）

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