郭婞淳專訪》實力愛心女神級 高人氣成雙面刃

郭婞淳實力和愛心都是女神級，是許多人喜愛的運動明星。（資料照，記者林正堃攝）

記者廖聿偉／專訪

舉重女將郭婞淳已是台灣家喻戶曉的運動明星，加上國人對奧運金牌的期待，她的言行舉止也被放大檢視。對此，她樂觀面對，「我很清楚在鎂光燈底下要特別謹慎，但只要專注在訓練上，其實對生活沒有造成太大的影響。」

行為須謹慎 專注訓練沒影響

高人氣的郭婞淳常在路上被粉絲認出，並要求合照或簽名，她笑說，「之前有一個粉絲看到我超激動，還驚訝得快哭出來。當下真的覺得很感動，有人願意那麼支持我，很開心。」

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郭婞淳平常也會「偷看」網友留言，甚至會去FB搜尋TAG有自己名字的文章，「其實心裡既期待，又怕受傷害。看到關心我的留言會很窩心，但負面批評，也會讓我很受傷、很難過。」

看網友留言 期待又怕受傷害

郭婞淳2016年曾用150萬元的比賽獎金，購買救護車回饋出生地宜蘭縣羅東聖母醫院（後轉贈澎湖惠民醫院），且送愛計畫未曾停歇，目前已認養2個花東的小孩，未來還會繼續支助更多的孩童，她表示，「希望幫助花東地區的孩子，而且對體育有熱情，當然如果有藝術或音樂天分，我也很樂意成為他們的後盾。」

目前認養的孩童剛好為1男1女，她透露，「孩子們都會定期寫卡片給我，但還不知道我的真實身分。我喜歡用低調的方式默默支持，不希望打擾他們的生活。」

郭婞淳捐贈的救護車在澎湖惠民醫院服役。（資料照，記者劉禹慶攝）

「舉重女神」郭婞淳褪下運動服，別有一番風味。（資料照，記者陳志曲攝）

來自阿美族的郭婞淳穿著傳統服飾參加活動。（資料照）

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