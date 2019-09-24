兼顧健康與積分 小戴每月打2站

戴資穎本月第2站賽事是明起開打的南韓羽球公開賽。（資料照，Badminton Photo提供）

為保持最佳身體狀態，戴資穎今年精選賽事參戰。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界羽聯（BWF）今天將公布最新世界排名，戴資穎在中國公開賽斬獲亞軍，確定重返球后寶座，且在東京奧運積分進帳1萬200分，排名從第9小幅升至第7，接下來將採每個月打2站策略，續朝進軍東奧目標邁進。

BWF規定前1年單打世界排名前15選手，必須參加當季3站超級1000、5場超級750，並投入至少4到7場超級500賽。結束中國賽，戴資穎先參加明天開打的南韓公開賽，10月轉戰歐洲丹麥、法國，11月回亞洲打福州、香港賽。

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值得一提的是，戴資穎為避免受傷，本季出賽只求符合規定，因此在今年4月29日奧運積分開始計算，至今只打5場，是前20名選手最少。

台灣一哥周天成採重要比賽就打策略，目前共參加8場，奧運積分搶下5萬9598分，高居男單第1。最驚人的是世界球王桃田賢斗，奧運積分計算期間打5場，掃下3座冠軍，以5萬2318分居第2。

瑪琳退出南韓賽

此外，剛在中國賽奪女單冠軍的西班牙名將瑪琳，由於傷勢剛痊癒，上週又連打3場3局大戰，昨宣布退出南韓賽，放棄首戰與中國陳雨菲過招的機會。

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