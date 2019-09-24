總獎金近7千萬 10月底「裙襬搖搖」

2019台灣裙襬搖搖LPGA，徐薇淩將領銜地主隊出戰。（資料照，記者林正堃攝）

徐薇淩、盧曉晴將出賽

〔記者粘藐云／台北報導〕總獎金220萬美元（約6923萬台幣）的2019台灣裙襬搖搖LPGA，10月31日將在林口美麗華球場點燃戰火，參賽名單昨公布，世界排名前10的好手有9人來台獻技，台灣則由徐薇淩領軍，盼留住金盃。

台灣裙襬搖搖LPGA今年成功更名，卡司相當華麗，包含前後任球后高真榮、朴城炫及上屆冠軍美國名將N.柯達等人。裙襬搖搖基金會會長王政松說：「今年邀集LPGA 5大賽冠軍，包含高真榮、渉野日向子、李晶恩、格林，還有世界排名前62選手加入，陣容堪比LPGA大賽。」

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裙襬搖搖基金會會長王政松。（記者粘藐云攝）

王政松透露，去年在大溪球場舉辦，獲得球員一致好評，高居所有LPGA賽事滿意度第一，報名相當踴躍。

台灣選手方面，世界排名77的徐薇淩、日巡女將盧曉晴都將出賽，另外還會有10位TLPGA選手、5位旅外女將；「微笑球后」曾雅妮則因背傷未癒缺席。

此外，王政松昨宣布，裙襬搖搖基金會已和LPGA簽約，將繼續舉辦未來3年台灣LPGA賽事，至2022年球迷仍能在國內看到最高等級的女子高球賽。

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