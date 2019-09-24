球員生涯剩不到10場 恰恰變身暢銷作家

彭政閔昨新書發表會，不到一個月已賣破2萬本，躋身暢銷作家。 （記者林宥辰攝）

代言、出書 場內場外都忙

〔記者林宥辰／台北報導〕球員生涯剩最後不到10場比賽，「恰恰」彭政閔場內、場外都忙！昨天他接連趕場，早上出版社為他舉辦新書發表會，下午馬不停蹄參加車商活動。

今年是彭政閔生涯最終球季，不少廠商看中他的高人氣，爭相請他代言，除了汽車、保健食品廣告，台彩公司日前為他量身打造的刮刮樂彩券更是頭一遭。如今，他還搖身成為暢銷作家，要把棒球路上的甘苦向球迷娓娓道來。

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彭政閔新書《證明自己：彭政閔》由他口述、資深媒體人簡政光執筆，兩人前後大約花了4個月，甚至還曾利用某次代言時棚拍空檔訪問。簡政光誇彭政閔記憶力強，即使訪問數度打斷，也能重新喚起回憶，「畢竟是球季中，約訪都盡量挑不打擾恰哥的時間，跟著恰哥回憶過去，也像跟著進入時光隧道。」

心思仍放在爭季冠

彭政閔表示，近期心思還是放在球場，特別是本週球隊力求鞏固下半季王座，也是全隊的目標，對於退休倒還沒有太多感覺，「時間越來越近才會越有感覺。目前和以往一樣，備戰這週的比賽，畢竟還有更重要的事要去爭取，就是下半季冠軍。」

被問到拍廣告、出書跟打球孰難孰易？彭政閔笑說：「隔行如隔山，其實都滿難的，但棒球也不簡單啊！」他表示，印象最深刻就是美和時期，他開玩笑說：「那時候覺得自己怎麼那麼傻，幹嘛來打球？」

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