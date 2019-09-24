最好的時刻‧恰好遇見你》恰恰好人品 獅隊「馬蓋先」認證

統一獅「標哥」何信標（右起）、「洲哥」陳鴻洲、「賴桑」賴哲鴻。（記者黃志源攝）

獅隊標哥、賴桑 是恰恰看球回憶

「滿有緣分的，他們3人看我長大，現在還能一起在棒球圈。」彭政閔親口認證的3位長輩，目前都在統一獅球團工作，他連獅隊場務課長陳鴻洲早期的外號是「馬蓋先」都沒忘，也讓這段從職棒元年就產生的珍貴緣分曝了光。

由於從小受到鄭百勝的指導，彭政閔有空就會跟著爸爸彭建明到高雄立德球場看獅隊比賽，他在看台上還會跟著當時啦啦隊「標哥」何信標、「賴桑」賴哲鴻和「洲哥」陳鴻洲一起打鼓、搖旗。這3人，也就成為彭政閔的看球回憶，其中以「馬蓋先的故事」最鮮為人知。

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不像標哥、賴桑較常跟媒體接觸，陳鴻洲平常在球場，就是騎著腳踏車到處巡邏、張羅事情，還因為他有水電證照、善於修繕，而有「馬蓋先」外號。「真失禮，對於小時候的恰恰，我真的沒有印象，但他進來職棒之後，給我的感受很深。」陳鴻洲說。

禮待陳鴻洲 後輩跟著學

「每次看到我，他就會說一聲，『叔仔，你好。』其他球員聽到他這麼叫，都會受到感染，也都對我很客氣。」陳鴻洲眼中的恰恰，就是這麼有禮貌的球員，「他也很有領袖特質，比賽轉播鏡頭帶到他，他都是很專注在看，這就是準備接班的人會展現的樣子。」

陳鴻洲從職棒元年就認識「恰爸」，他直言家庭環境很重要，「有什麼樣的父親，就會教出什麼樣的兒子，恰爸非常客氣，也不會喝酒、吃檳榔。」陳鴻洲還透露，「恰恰進職棒之後名氣就很大，但我是等到他打了幾年，有次賴桑介紹，我才驚覺：『喔，我們認識這麼久，才知道你是恰恰的爸爸！』」

對於職棒打了30年才出了這麼一位「明星中的明星」，陳鴻洲認為這是「兄弟的福氣」，「往後幾年兄弟的氣勢一定不一樣，因為有這樣一位能夠凝聚向心力的人來帶。」他還說如果恰恰以後從二軍總教練做起，或許能夠刺激二軍票房，「不要像現在比賽，有時候球迷才小貓兩、三隻。」

陳鴻洲從獅隊在民國88年3月認養台南球場之後，就一直住在球場、以球場為家，他明年滿65歲，也快要退休，「我只能衷心祝福恰恰，以後接下總教練，能夠一帆風順。」（記者倪婉君）

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