亞錦培訓隊降龍 川崎︰有機會奪冠

龍隊川崎宗則（左）昨趨前鼓勵年輕投手蔡明憲。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕味全龍昨出戰亞錦賽台灣培訓隊，連續2場練習賽敲雙位數安打，但投手擋不住業餘強打，以4：7吞首場敗仗，首席教練安德魯表示，這場看得出來還有很多地方需要加強。

味全龍昨與台灣亞錦賽培訓隊對戰，賽後兩隊互相擊掌致意。（記者龔乃玠攝）

總教練葉君璋赴美參加道奇秋訓，暫由安德魯代掌兵符，昨龍隊為了多練打者，安插2個指定打擊排出「先發10棒」，並規劃2套陣容半場輪替，全場動用20名打者和7名投手。味全打線繳出10支安打，不如培訓隊的12安。

前役對四川蛟龍敲3轟，昨面對陳柏毓、吳昇峰等業餘強投，全場僅擠出1支長打，雖8局上一度追至1分差，8局下又因失誤掉分遭拉開。安德魯認為，比賽後段就能觀察出2隊經驗的不同，「我們有個新系統想灌輸球隊，要多打比賽才能看有無成效。」

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狀元劉基鴻棒打陳柏毓

「狀元郎」劉基鴻此役再扛第4棒，從陳柏毓手中敲出內野安打，6局下由川崎宗則接替，川崎在8局下被保送上壘，連2場為龍隊跑回分數，9局上再登場，可惜在龍隊的首安仍未出爐。不過，他在場上展現無形的影響力。

川崎常會在比賽暫停時走到投手丘，摸摸止滑粉，用異國語言鼓勵年輕投手，昨守在他旁邊的18歲游擊手曾傳昇就說：「我們不用提問，他就會看出問題，然後告訴我們答案，並灌輸守內野要活潑點的觀念。」

川崎也不改以正經臉孔搞笑本色，誇讚這支亞錦賽培訓隊是他遇過最強的台灣隊，「投、打都強，而且選手都很帥、很可愛，應該有機會拿冠軍！」

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