老龍爸盯場 陳柏毓飆147Km最速

陳炳男（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕9月8日在U18世界盃冠軍賽幫助台灣隊守住冠軍的17歲陳柏毓，昨披上另一套台灣隊戰袍，對上父親陳炳男的老東家味全龍，雖然先發2局掉1分，卻飆出全場最快的147公里，強勢拚搶青棒選手越級打亞錦賽的罕見紀錄。

台灣亞錦賽培訓隊投手陳柏毓昨飆出全場最快的147公里速球。（記者龔乃玠攝）

陳柏毓昨開局遭遇亂流，先投保送又被敲2支內野安打，並在滿壘時對林驛騰投出保送，失掉1分。場邊觀戰的陳炳男說，成棒等級不一樣，兒子首局太想把球速催出來，導致身體較僵硬。

在學長提點下，陳柏毓在1、2局之間連飆3次三振，第2局以3上3下收尾，完成2局任務。他表示，有段時間沒比賽，感覺還在熟悉節奏和放球點，「而且又是跟成棒隊的大人打，學長叫我放輕鬆點。」

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陳柏毓2局上也飆出2隊12名投手最速的147公里，陳炳男認為他如果正常丟，「球本來就不好打，也很有尾勁。」

交代有禮貌和勇於發問

以全隊最幼齒進台灣隊，陳炳男特別交代他2件事情，「禮貌」和「勇於發問」，「什麼事情都要搶著做，讓人家知道你有禮貌，才會願意教你，雖然你有資質，但學長有經驗，要多請教他們！」

經過集訓期間相處，陳柏毓笑說，一開始進來真的很緊張，但學長跟想像中不太一樣，常常帶他去吃東西，很照顧他。

過去僅高英傑、曾仁和以高中生之姿拚進亞錦賽，陳柏毓說來集訓就是想獲正選，但被刷掉也沒關係，「當作學習，我才17歲而已。」

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