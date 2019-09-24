史普林格3響砲 太空人連3年霸美西

史普林格（右）昨單場3響砲，幫助太空人連續3年稱霸美聯西區，賽後被隊友狂淋香檳慶祝。（法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕昨在史普林格生涯首次單場3響砲帶動下，太空人打線狂敲15安含5轟，以13：5大勝天使，分區封王魔術數字終於歸零，連續3年稱霸美聯西區，隊史第9次登上分區冠軍，也讓投5局失2分的韋蘭德成為本季首位20勝投手。

史普林格一開賽就轟出陽春彈，揮別前6場25打數僅2安打的低潮，2局下又轟2分彈助太空人3：1拿回領先，4局下再轟出陽春彈，隊友在他打下前4分後陸續跟進，5局下鯨吞6分、6局下追加3分，以13：2奠定勝基。

2聯盟都創下分區3連霸

1965年成軍的太空人，1997-99年曾締造國聯中區3連霸，2013年移籍美聯西區後，又以3連霸建立新王朝，創下在2聯盟都達成分區3連霸的罕見紀錄。

請繼續往下閱讀...

韋蘭德因大幅領先且用球數達92球，投5局挨6安失2分便提前退場，繼2011年後再次達成單季20勝，「我很老派，勝場對我很重要，身為先發投手，就要盡可能吃局數，這樣才能贏球。」他生涯累計2994次奪三振，本季有機會達成3000K里程碑。

主場60勝 近40年第2隊

太空人本季主場60勝21敗，是繼1998年洋基62勝19敗後，近40年來單季主場拿60勝的第2隊；太空人本季還剩6場比賽，再拿2勝就超越去年的103勝，改寫隊史單季最多勝紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法