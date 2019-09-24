柳胖好投＋生涯首轟 道奇百勝到手

柳賢振（左）昨擊出生涯首轟。（美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕道奇昨靠柳賢振擊出生涯首轟，還交出7局失3分飆8K的好投，7：4逆轉擊敗洛磯，成為大聯盟本季第3支100勝球隊；皇家以8：12輸給雙城，淪為大聯盟本季第4支100敗球隊，2項都追平大聯盟紀錄。

大聯盟單季3隊100勝

柳賢振1局上挨陽春彈後立刻回穩，一度讓洛磯8上8下，5局下他率先打擊，2好0壞時抓94英里速球出棒，生涯首轟在第210個打數出爐，隊友被他一棒扳平激勵，重啟攻勢由貝林傑跟上滿貫彈，道奇靠這局灌進5分，5：1奠定勝基。

連3年3隊百勝 史上首見

道奇繼太空人、洋基後拿到本季第100勝，是大聯盟史上第8次單季有3隊達成100勝，連續3年都有3隊100勝更是史上首見；大聯盟不曾出現單季4隊100勝，本季勇士96勝、雙城96勝、運動家94勝，都有機會挑戰100勝。

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皇家繼老虎109敗、金鶯105敗、馬林魚101敗後，成為本季第4支100敗球隊，是大聯盟繼2002年後，史上第2次單季有4隊100敗，皇家與同屬美聯中區的老虎都參與。

皇家昨唯一殊堪告慰的是梅瑞菲德，6局上擊出單場第3安，是大聯盟自2017年後，再次有人達成單季200安，隊史前次是2011年卡布雷拉，梅瑞菲德去年192安也是大聯盟最多。

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