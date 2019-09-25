旅日第一季 大王黯然關機

王柏融昨結束日職第1個球季，留下不盡理想的成績，待明年再用成績證明自己。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／綜合報導〕日本火腿王柏融昨被下放二軍，不完全燃燒的日職生涯第1個球季提前結束，明年才有機會重新證明自己。

盛名之累 打得綁手綁腳

一軍登錄撤銷後最快10天才能再登錄，而火腿的例行賽將在9月27日結束，也沒有打進季後賽，王柏融今年已沒有機會再出賽。

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去年季後王柏融和火腿簽下3年400萬美元（台幣1.25億元）合約，成為中職史上第1個行使旅外權利成功加盟國外職棒的球員。

王柏融中職生涯第1個完整球季的2016年就創下打擊率0.414、安打200支和得分130分等中職紀錄，2017年以打擊率0.407、31支全壘打和101分打點奪三冠王，受到日本火腿高度期待，但背負盛名之累，似乎也使他轉戰日職後的打擊不像之前揮灑自如。

7月大傷後 打擊率直墜

王柏融在日職開打經過兩個多月適應期，6月份打出0.321打擊率，並轟出2支全壘打，原本外界認為可望從此漸入佳境，但下半季表現卻一再下滑，7月份打擊率0.207，8月份只剩0.150，上場機會銳減，9月份只先發3場、14個打席，打擊率更只有0.077。

王柏融未能打出預期成績，和受傷也脫不了關係，他在中職的3個完整球季從未進過傷兵名單，單季最多只缺席5場，但今年春訓就因下半身緊繃休息9天，4月底因左大腿緊繃首度進入傷兵名單，7月9日再因飛撲接球撞傷右肩休息了1個月。

身心調整 休季最大課題

王柏融8月10日重返一軍，打擊火力卻沒有回來，受傷前打擊率0.281，復出後剩下0.132，明年要重返榮耀，心理調適和保持身體健康都是重要課題。

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