建仔場邊看 張奕壞了期待

張奕昨先發4局失3分，吞本季第4敗。（資料照，取自歐力士官網）

投4局失3分 苦吞4連敗

〔記者吳清正、倪婉君／綜合報導〕歐力士台灣投手張奕昨只投4局失3分，不但吞下本季第4敗，也讓賽前表示對他有期待的12強牛棚教練王建民失望了。

中職秘書長馮勝賢和王建民昨搭早上飛機赴日，第1站就來到大阪巨蛋觀看張奕對日本火腿先發。王建民也受到日媒關注，《體育報知》報導，賽前這位在台灣被稱為「英雄」的牛棚教練受訪指出，之前看過張奕的投球影片，認為他的球質、控球都不錯，如果入選12強台灣隊，可以成為戰力。

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只是在這場比賽，張奕除了無法和下二軍的火腿王柏融對決，控球也出現問題，第1局滿壘時保送清宮幸太郎，奉送日本火腿1分，第3局被清宮打出2分打點三壘打，投完4局用了92球退場。張奕累計被擊出5支安打，還送出3次保送，苦吞4連敗，而歐力士以1：3輸球後，也確定在洋聯墊底。

太在意打者 控球出問題

張奕也對自己的表現懊惱，表示其實狀況不差，但太在意打者，出現太多無謂的壞球，導致用球數過多。

此外，羅德陳冠宇中繼0.1局，被擊出1支安打失1分非自責分，連續7場無失分中斷。羅德4：12敗給西武，在洋聯排名第4，同樣無緣晉級季後賽。

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