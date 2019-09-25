19年巨人將引退 阿部慎之助再拚日本一

巨人隊精神領袖阿部慎之助，19年的職棒生涯將於季後劃下句點。（資料照，取自讀賣巨人臉書）

〔記者吳清正／綜合報導〕巨人隊昨宣布，曾是日職最高薪球員的捕手阿部慎之助將在球季後引退，結束19年職棒生涯。

40歲阿部昨對養樂多比賽後，向球隊表達了引退的決定。阿部表示：「即將有很重要的比賽，我身為球隊一員，將抱著必死的決心全力以赴，希望和大家一起贏得總冠軍，為我的生涯劃下完美句點。」

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阿部在2000年季後選秀會以逆指名加盟巨人，新人球季就出賽127場，2002年更包辦最佳九人和金手套獎，生涯分別得獎9次和4次。2009年阿部獲選總冠軍賽MVP，2012年以打擊率0.340和104分打點奪得雙冠王，獲選年度MVP。

阿部在2017年達成2000安里程碑，今年再達成400轟。除了是日職史上頂尖的強打捕手，長期以來也是巨人精神領袖，生涯贏得8次聯盟冠軍，今年將挑戰第4座總冠軍。

阿部決定引退消息傳出後，日本球界紛紛表達不捨，2014年接任阿部擔任巨人隊長的坂本勇人表示，阿部傳承給他巨人軍的傳統和對勝利的執著，他會繼續傳承下去，能和阿部一起的比賽剩下沒有幾場，感到很寂寞，希望在最後為他贏得總冠軍。

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